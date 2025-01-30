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Зеленского назвали главным врагом для Евросоюза

Финский профессор Малинен назвал Зеленского главным врагом стран Евросоюза
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Lex Fridman/YouTube

Украинский лидер Владимир Зеленский представляет собой большую угрозу для стран Европы. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Самый большой враг Европы – это Зеленский», – подчеркнул он, комментируя заявление словацкого премьера Роберта Фицо о роли Киева в остановке транзита российского газа через Украину.

Как отметил финский профессор, вслед за Зеленским одним из главных врагов для Евросоюза является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

До этого британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в европейских столицах сообщала, что несколько стран Европейского союза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Идею о возобновлении поставок «голубого топлива» одобрили некоторые официальные лица в Германии, Венгрии и других странах. Они полагают, что закупки российского газа позволят сократить цены на энергоносители в Евросоюзе и дадут как России, так и Украине повод придерживаться соглашения о прекращении огня.

Ранее цена газа в Европе превысила $550 впервые с 2023 года.

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