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В Литве заявили о готовности отправить войска на Украину

Командующий ВС Литвы Вайкшнорас заявил о готовности отправить войска на Украину
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Shutterstock/FOTODOM

Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил о готовности страны «взять на себя ответственность за стабильность в Европе» и отправить войска на территорию Украины. Его слова приводит LRT.

«Если спросить, могла бы Литва [отправить войска на Украину], да, наверное, мы это рассмотрим. Будет проведена дискуссия, и я думаю, что мы также должны взять на себя ответственность за стабильность в Европе», – сказал он.

23 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о целесообразности обсудить возможность участия бундесвера в миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта.

15 января газета Financial Times сообщила, что европейские страны не в состоянии направить миротворцев на Украину, так как они активно участвуют в конфликте, предоставляя финансовую поддержку. Автор материала подчеркивает, что сама идея развертывания европейских войск является крайне проблематичной.

Ранее профессор раскрыл планы НАТО по подготовке «Северной войны 2.0» с Россией.

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