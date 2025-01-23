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МИД Германии допустил участие в миссии после конфликта на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок допустила участие ВС в миссии после конфликта на Украине
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Mindaugas Kulbis/AP

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает целесообразным обсудить возможность участия бундесвера в миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта. Ее слова передает ТАСС.

«Для достижения прочного и справедливого мира необходимо больше, чем просто фиктивные решения. Поэтому я рассматриваю различные аспекты стабильного обеспечения мира в сотрудничестве с ключевыми европейскими партнерами и Украиной», — отметила министр.

Бербок добавила, что данная ситуация затрагивает не только европейские страны, но и государства, находящиеся за пределами Европы, с которыми у России установлены крепкие отношения. Она также подчеркнула важность активного участия в вопросах развития и безопасности на других континентах.

15 января газета Financial Times сообщила, что европейские страны не в состоянии направить миротворцев на Украину, так как они активно участвуют в конфликте, предоставляя финансовую поддержку. Автор материала подчеркивает, что сама идея развертывания европейских войск является крайне проблематичной.

Ранее в США объяснили нежелание Запада завершить конфликт на Украине.

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