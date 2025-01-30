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Профессор раскрыл планы НАТО по подготовке «Северной войны 2.0» с Россией

Профессор Дизен: НАТО готовится к переброске военных к северным границам России
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Vladimir Isachenkov/AP

Страны Скандинавии и Финляндия создают условия для переброски американских военных на границу с Россией, тем самым подготавливая почву к «Северной войне 2.0» между Москвой и НАТО. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он указал, что Норвегия разместит на своей территории минимум 12 военных баз США, а Финляндия и Швеция следуют ее примеру, передавая Вашингтону контроль над частью своих земель. Также, по его словам, будет построена инфраструктура, которая позволит быстрее перебросить войска США к границам с Россией.

Страны Запада намерены создать угрозу для РФ на Севере за счет усиления присутствия НАТО на Балтике и в Северном ледовитом океане, объяснил эксперт. Профессор также отметил, что развертывание военных в Северной Финляндии позволит НАТО создавать угрозу базе российского Северного флота в Архангельске.

«По мере того, как Скандинавия сдает свой суверенитет США, <...> регион превратится в линию фронта. Это подготовит почву для Северной войны 2.0», — написал Дизен.

До этого стало известно, что Канада и страны Северной Европы наладили сотрудничество с целью создания новой коалиции по безопасности в Арктике, которая будет противодействовать России и Китаю.

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