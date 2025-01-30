Песков отреагировал на слова Шольца о том, что США освободили Германию

На Западе идет целенаправленная линия на забвение исторической правды. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германию освободили Соединенные Штаты.

«Ну, это не так. Целенаправленная линия идет. Линия на забвение исторической правды, линия на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы. Это был Советский Союз», — отметил представитель Кремля в ходе брифинга.

По его словам, СССР при помощи союзников — в том числе Британии, США — взял на себя основные тяготы освобождения континента. Песков добавил, что советский народ совершил «тот самый подвиг для всего человечества, спася ее от коричневой чумы тогда».

«Такая линия на забвение, конечно же, весьма пагубна с точки зрения возможных последствий», — отметил пресс-секретарь.

Накануне Шольц отметил вклад США в дело освобождения Германии от нацизма. Так, он заявил, что в Германии «очень рады», что Соединенные Штаты «освободили» его страну и «помогли» ей «снова стать демократией». По словам политика, поэтому он так взбешен тем, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вступается за правых радикалов.

Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике канцлера ФРГ за его слова, назвав их «очередной бредовой амнезией».

Ранее Шольц заявил, что Россия не так сильна, как кажется.