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Шольц заявил, что Германию освободили США

Esslinger Zeitung: Шольц сообщил, что Германию освободили США
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Annegret Hilse/Reuters

Германию освободили Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет Esslinger Zeitung.

«Мы очень рады, что США освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией. И именно поэтому я так зол, что Илон Маск выступает за крайне правых», — отметил он.

Кроме того, Шольц подчеркнул, что уже привык к вмешательству медиамагнатов в политику Германии. Новым в текущей ситуации является то, что американский предприниматель Илон Маск поддерживает правопопулистские партии по всей Европе. Канцлер отметил, что «это отвратительно и нехорошо» для демократического развития во всем Евросоюзе.

25 января сообщалось, что Маск выступил по видеосвязи перед участниками предвыборного мероприятия правой партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за сохранение Евросоюза, но с сокращением роли Германии как главного бенефициара Брюсселя. Партия требует изменения бюджетной политики ЕС и допускает выход ФРГ из зоны евро. «АдГ» неоднократно обвиняли в пособничестве неонацизму, антисемитизму и расизму, а молодежная организация партии была признана в Германии экстремистской.

В декабре Маск заявил, что только приход к власти в ФРГ партии «Альтернатива для Германии» может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место» после его слов о поддержке «АдГ».

Ранее политические противники Шольца решили поддержать его ради России.

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