Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе напомнили Шольцу о том, кто освободил Берлин

Ирландский журналист Боуз напомнил Шольцу, что Берлин освободили русские
close
Johanna Geron/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х подверг критике канцлера ФРГ Олафа Шольца за его слова о том, что Германию «освободили» США.

«Очередная бредовая амнезия от Шольца, пока лидеры ЕС выстраиваются в очередь, чтобы пробраться к Трампу. <...> Срочные новости. Это русские освободили Берлин», — написал Боуз.

Накануне Шольц отметил вклад США в дело освобождения Германии от нацизма. Так, он заявил, что в Германии «очень рады», что Соединенные Штаты «освободили» его страну и «помогли» ей «снова стать демократией». По словам политика, поэтому он так взбешен тем, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вступается за правых радикалов.

Канцлер также сказал, что уже привык к вмешательству медиамагнатов в политику Германии. Новым в текущей ситуации является то, что Маск поддерживает правопопулистские партии по всей Европе, указал Шольц.

Он подчеркнул, что «это отвратительно и нехорошо» для демократического развития во всем Евросоюзе.

Ранее Шольц заявил, что Россия не так сильна, как кажется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами