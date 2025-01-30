На Западе напомнили Шольцу о том, кто освободил Берлин

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х подверг критике канцлера ФРГ Олафа Шольца за его слова о том, что Германию «освободили» США.

«Очередная бредовая амнезия от Шольца, пока лидеры ЕС выстраиваются в очередь, чтобы пробраться к Трампу. <...> Срочные новости. Это русские освободили Берлин», — написал Боуз.

Накануне Шольц отметил вклад США в дело освобождения Германии от нацизма. Так, он заявил, что в Германии «очень рады», что Соединенные Штаты «освободили» его страну и «помогли» ей «снова стать демократией». По словам политика, поэтому он так взбешен тем, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вступается за правых радикалов.

Канцлер также сказал, что уже привык к вмешательству медиамагнатов в политику Германии. Новым в текущей ситуации является то, что Маск поддерживает правопопулистские партии по всей Европе, указал Шольц.

Он подчеркнул, что «это отвратительно и нехорошо» для демократического развития во всем Евросоюзе.

Ранее Шольц заявил, что Россия не так сильна, как кажется.