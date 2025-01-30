Авиакатастрофа в Вашингтоне стала плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского, так как она приведет к падению финансирования ВСУ. Об этом заявил в Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

Он считает, что после того как в столице США произошла катастрофа, для властей стало еще более очевидно, что деньги страны нужно тратить не на Украину, а на внутренние проблемы.

«Эта катастрофа показывает, что США должны тратить деньги на наведение порядка в армии США, а не на военные авантюры в дальних странах. А главная такая авантюра — на Украине», — подытожил Марков.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из реки достали 18 тел пассажиров самолета.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее сообщалось, что бронзовый призер чемпионата СССР по фигурному катанию была на борту упавшего в США самолета.