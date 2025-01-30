Бронзовый призер чемпионата СССР по фигурному катанию была на борту упавшего в США самолета

ТАСС: советская фигуристка Инна Волянская была на борту упавшего в США самолета

Бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская была в числе пассажиров самолета, который потерпел крушение в Вашингтоне, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«На борту разбившегося самолета находилась экс-россиянка, тренер по фигурному катанию Инна Волянская», — заявил источник.

Волянская выступала в паре с Валерием Спиридоновым. В 1980 году они выиграли бронзу чемпионата СССР. В 1982 годду Волянская и Спиридонов победили на Спартакиаде народов СССР.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из реки достали 18 тел пассажиров самолета.

Ранее сообщалось о том, что российские чемпионы мира находились на борту упавшего в США самолета.