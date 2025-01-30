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Стало известно, что в бундестаге добиваются выделения €3 млрд на военную помощь Украине

Reuters: бюджетный комитет бундестага призвал минфин одобрить помощь Киеву
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Global Look Press

Бюджетный комитет бундестага (парламент ФРГ) призвал главу минфина Германии Йорга Кукиса одобрить дополнительные €3 млрд на военную помощь Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По информации агентства, соответствующий запрос был одобрен в бюджетном комитете бундестага голосами оппозиции Христианских демократов (ХДС) и Свободных демократов (СвДП). При этом правящая коалиция социал-демократов (СДПГ) и партии «Зеленых» воздержалась от голосования.

В январе канцлер Германии Олаф Шольц отказался поддержать дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму €3 млрд, подготовленный к рассмотрению в бюджетном комитете.

В этом же месяце Германия обновила список военной помощи, предоставленной Украине, включая 20 бронемашин MRAP, 600 ударных беспилотников HF-1 и другие вооружения. В новый пакет также вошли снаряды для танков Leopard 1, 139 разведывательных беспилотников, 14 тыс. артиллерийских снарядов и 495 автоматов HK 416.

Ранее Шольц заявил, что Германия не будет помогать Украине в ущерб себе.

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