Германия выделила новый пакет военной помощи Украине

Правительство ФРГ передало Украине еще 700 дронов и 20 бронемобилей

Правительство ФРГ передало Украине еще свыше 700 дронов и 20 бронемобилей. Об этом говорится на сайте федерального кабмина.

Среди переданного Киеву оружия 600 оснащенных вооружением дронов HF-1, 50 разведывательных БПЛА VECTOR, 46 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, а также 43 разведывательных БПЛА Songbird. Кроме того, Украина получит боеприпасы для танков Leopard 1, 19 тыс. артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 495 штурмовых винтовок HK 416, 11 тыс. 120-мм минометных боеприпасов, а также шерстяные одеяла, жгуты и тканевые повязки для военнослужащих.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Борисом Писториусом инвестиции в украинскую оборонную промышленность. В ходе встречи отмечалось, что ФРГ предоставила 16% от всей помощи Украине.

Ранее в бундестаге потребовали объяснений от Шольца из-за немецких военных на Украине.