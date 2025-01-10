Шольц блокирует дополнительные поставки оружия Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц препятствует выделению дополнительного пакета военной помощи Киеву на сумму €3 миллиарда, несмотря на усилия главы МИД Анналены Бербок и министра обороны Бориса Писториуса. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Министры настаивали на предоставлении помощи до выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля. В Минобороны подготовили список вооружений, включающий, в частности, три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы.

Предполагалось выделить €3 миллиарда через бюджетный комитет. Однако канцелярия Шольца дала понять, что не поддержит дополнительный пакет помощи, объясняя это нежеланием ставить новое правительство перед свершившимся фактом и наличием достаточных средств в бюджете на 2025 год для помощи Киеву.

В ведомстве Шольца также напомнили о кредите G7 для Украины. В то же время, по мнению Der Spiegel, в Социал-демократической партии считают, что Шольц не хочет объявлять о новой помощи Киеву в разгар предвыборной гонки объявлять о новой помощи Киеву.

В декабре Шольц заявил, что власти ФРГ не будут помогать Украине в ущерб безопасности собственной страны. Он объяснил, что именно по этой причине Германия не поставляет Украине ракеты Taurus и иное дальнобойное оружие, с помощью которого можно бить вглубь РФ.

Ранее стало известно, что войдет в новый пакет военной помощи США для Украины.