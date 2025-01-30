В Британии заявили, что Украина переживает шок от решения Трампа

Украина «переживает шок» от решения администрации президента США Дональда Трампа приостановить финансирование программ по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Многие люди думали, что будет проведена тщательная проверка, и были готовы обосновать свою работу и свои проекты, но никто не ожидал, что финансирование будет остановлено», — сказал исполнительный директор организации US-Ukraine Veterans Bridge Джордж Чьюнинг.

Заместитель мэра города Николаева Виталий Луков заявил, что такое решение «влияет на моральный дух».

«Мы действительно не знаем, что делать», — признал он.

Собеседник издания на условиях анонимности отметил, что новая администрация Трампа «хочет разрушить то, что было раньше, и построить что-то совершенно новое».

28 января замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук анонсировала консультации с Соединенными Штатами после решения президента Дональда Трампа заморозить финансирование помощи Киеву. Она назвала «неожиданной и неприятной новостью» решение Вашингтона о заморозке на 90 дней финансирования проектов Агентства США по международному развитию (USAID).

До этого агентство Reuters со ссылкой на информированный источник писало, что USAID заморозило проекты, направленные на поддержку Киева. Офицерам организации, ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу.

Ранее Зеленский прокомментировал остановку финансирования программ USAID на Украине.