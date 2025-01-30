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В США обратились с призывом к Трампу по России

Макгрегор: при Трампе США и России следует заключить соглашение по безопасности
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Maxim Shemetov/Reuters

США должны заключить с Россией комплексный договор по безопасности во время пребывания Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Кто-то должен недвусмысленно донести это до президента, что появляется раз в десятилетия возможность прийти к соглашению», — сказал он.

По словам эксперта, этот документ принесет пользу России, Украине и остальной Европе.

Он также отметил, что представителям США необходимо как можно скорее встретиться с руководством РФ, чтобы обсудить детали будущего договора по безопасности в Европе, который предотвратит дальнейшее кровопролитие и боевые действия.

24 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с Вашингтоном.

Ранее Путин назвал главную гарантию безопасности России.

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