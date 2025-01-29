Трамп подписал рекордное количество указов в первые дни президентства

Трамп подписал рекордное количество указов за 9 дней на посту президента США

Президент США Дональд Трамп подписал 38 указов за первые девять дней президентства. Как отмечает Axios, это рекордное число.

Как отмечает портал, из бывших президентов Соединенных Штатов только Джо Байден и Гарри Трумэн издавали более 40 указов за первые 100 дней работы в Белом доме.

Также портал утверждает, что нынешний глава государства перестраивает работу администрации США с целью расширения президентских полномочий.

До этого Politico, ссылаясь на источники, сообщило о том, что указы администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вызвали хаос в армии Соединенных Штатов, высшие должностные лица в Пентагоне неверно истолковали указы главы Белого дома о разнообразии и установили заморозку армией сделок по новому оружию. Ряд военнослужащих был обеспокоен возможными увольнениями офицеров.

Ранее в США предложили увековечить Трампа на горе-мемориале Рашмор.