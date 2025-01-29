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Трамп подписал рекордное количество указов в первые дни президентства

Трамп подписал рекордное количество указов за 9 дней на посту президента США
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Carlos Barria /Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал 38 указов за первые девять дней президентства. Как отмечает Axios, это рекордное число.

Как отмечает портал, из бывших президентов Соединенных Штатов только Джо Байден и Гарри Трумэн издавали более 40 указов за первые 100 дней работы в Белом доме.

Также портал утверждает, что нынешний глава государства перестраивает работу администрации США с целью расширения президентских полномочий.

До этого Politico, ссылаясь на источники, сообщило о том, что указы администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вызвали хаос в армии Соединенных Штатов, высшие должностные лица в Пентагоне неверно истолковали указы главы Белого дома о разнообразии и установили заморозку армией сделок по новому оружию. Ряд военнослужащих был обеспокоен возможными увольнениями офицеров.

Ранее в США предложили увековечить Трампа на горе-мемориале Рашмор.

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