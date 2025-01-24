Небензя прокомментировал возможный запрет БАПОР в Израиле

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что возможный запрет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Израиле нарушает условия приема этой страны в ООН. Его слова приводит ТАСС.

«Эти решения <..> идут вразрез с профильными решениями Генеральной Ассамблеи ООН и противоречат условиям приема Израиля в ООН в 1949 году, каковыми является выполнение двух краеугольных резолюций Генеральной Ассамблеи — 181 с планом раздела Палестины и 194 о палестинских беженцах», — подчеркнул дипломат.

Закон о запрете БАПОР был принят израильским парламентом (кнессетом) 28 октября 2024 года большинством голосов. Поводом для его принятия стало обвинение БАПОР в сотрудничестве с ХАМАС.

До этого Небензя назвал войну на Ближнем Востоке результатом провального курса США.

Ранее Небензя заявил, что США покрывают преступления Израиля против палестинского народа.