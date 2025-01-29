Трамп анонсировал создание миграционного лагеря в Гуантанамо

Трамп подпишет указ о создании миграционного центра на 30 тыс. мест в Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп заявил, что 29 января подпишет указ о подготовке миграционного центра на 30 тысяч человек на базе в Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня я также подписываю указ, чтобы поручить министерствам обороны и внутренней безопасности начать подготовку учреждения на 30 тысяч мест в Гуантанамо», — сказал американский лидер.

По его словам, в лагере будут содержаться «самые опасные преступники-нелегалы».

В заливе Гуантанамо (Куба) находится одноименная военно-морская база США, где после терактов 11 сентября 2001 года появилась тюрьма для содержания международных террористов. Правозащитники неоднократно критиковали учреждение за пытки по отношению к заключенным.

27 января новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон предоставит все необходимые ресурсы для контроля границы между США и Мексикой, включая дополнительные войска. Трамп же заявил, что хочет закончить строительство стены на мексиканской границе.

До этого администрация Трампа разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его экс-президентом США Джо Байденом.

Ранее в Белом доме объяснили, что нужно властям для депортации всех нелегалов из США.