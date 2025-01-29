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Бундестаг проголосовал за постоянный пограничный контроль

Бундестаг проголосовал за введение постоянного пограничного контроля
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Global Look Press

Бундестаг проголосовал за введение постоянного пограничного контроля в Германии. Данную инициативу для борьбы с нелегальной миграцией выдвинул оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

По итогам голосования, 348 депутатов выступили за предложения, 345 — против и 10 воздержались.

Дискуссия по данной инициативе разгорелась после нападения нелегала в Ашшафенбурге на юге ФРГ. Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил ввести режим ЧС и закрыть границы. Однако Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем, а также Зеленые выступили против это идеи. ХДС/ХСС пришлось полагаться на поддержку правой «Альтернативы для Германии» (АдГ).

До этого главный редактор газеты Die Welt Ульф Пошардт после террористического акта на рождественской ярмарке в Магдебурге заявил, что Германия слепо движется к катастрофе, поскольку больше не контролирует свои границы.

Ранее немецкий депутат покинул ХДС из-за высказываний о теракте в Магдебурге.

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