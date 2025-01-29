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Кандидат на пост главы Минторга США высказался за введение тотальных пошлин

Кандидат на пост главы Минторга США Говард Латник высказался за введение пошлин
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Andrew Kelly/Reuters

Кандидат на должность министра торговли США Говард Латник поддержал идею президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по введению всесторонних пошлин. Его слова приводит ТАСС.

«Я предпочитаю всесторонние пошлины», — заявил он.

По его словам, пошлины помогают «добиться взаимности, справедливости и уважения» в торговых отношениях. Он также отметил, что торговые партнеры «ужасно относятся» к Соединенным Штатам.

«В моем представлении, и я обсудил это с президентом, [необходимо вводить пошлины] на отдельные страны в макро-формате», — подчеркнул Латник.

18 ноября агентство Bloomberg сообщало, что внутри команды Трампа развернулась борьба за пост главы министерства финансов. Главными претендентами на должность стали Скотт Бессент и один из руководителей переходной команды республиканца миллиардер Говард Латник.

По данным источников агентства, Трамп был недоволен начавшейся борьбой, в связи с чем его штаб стал искать новых кандидатов на пост. Позже стало известно, что Латника избранный президент предложил назначить министром торговли.

Ранее на церковной службе с Трампом заметили главу TikTok и Илона Маска.

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