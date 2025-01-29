Кандидат на пост главы Минторга США высказался за введение тотальных пошлин

Кандидат на должность министра торговли США Говард Латник поддержал идею президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по введению всесторонних пошлин. Его слова приводит ТАСС.
«Я предпочитаю всесторонние пошлины», — заявил он.
По его словам, пошлины помогают «добиться взаимности, справедливости и уважения» в торговых отношениях. Он также отметил, что торговые партнеры «ужасно относятся» к Соединенным Штатам.
«В моем представлении, и я обсудил это с президентом, [необходимо вводить пошлины] на отдельные страны в макро-формате», — подчеркнул Латник.
18 ноября агентство Bloomberg сообщало, что внутри команды Трампа развернулась борьба за пост главы министерства финансов. Главными претендентами на должность стали Скотт Бессент и один из руководителей переходной команды республиканца миллиардер Говард Латник.
По данным источников агентства, Трамп был недоволен начавшейся борьбой, в связи с чем его штаб стал искать новых кандидатов на пост. Позже стало известно, что Латника избранный президент предложил назначить министром торговли.
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