Трамп выдвинул миллиардера на пост министра торговли

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул американского инвестора и миллиардера Говарда Латника на пост министра торговли. Об этом Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Говард Латник, председатель совета директоров и генеральный директор Cantor Fitzgerald, присоединится к моей администрации в качестве министра торговли США», — заявил он.

Трамп уточнил, что Латник займется, помимо прочего, вопросами тарифов.

Накануне американский портал Axios писал, что Трамп рассматривал Латника в качестве одного из основных претендентов на должность министра финансов. Кандидатуру инвестора на этот пост поддержал предприниматель Илон Маск. Но Трамп, по данным СМИ, был раздражен активными попытками Латника стать министром финансов, поэтому отказался от этой идеи и выдвинул его на пост главы минторга.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Маск назвал причину поражения демократов на выборах.