На церковной службе с Трампом заметили главу TikTok и Илона Маска

Генеральный директор сервиса коротких видео TikTok Чу Шоу Цзы, владелец компаний SpaceX, Tesla и X Илон Маск и глава американской корпорации Apple Тим Кук были замечены среди прихожан церкви Святого Иоанна, в которой избранный президент США Дональд Трамп посетил службу накануне инаугурации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул политика.

Уточняется, что в числе прихожан также был медиамагнат Руперт Мердок. В общей сложности богослужение длилось примерно четверть часа. Покидая храм, Трамп приветственно кивнул собравшимся и слегка похлопал по руке президента Аргентины Хавьера Милея.

На мессе также присутствовали Марко Рубио, претендующий на должность государственного секретаря США, Майк Уолтц, который станет помощником Трампа по вопросам национальной безопасности, Пэм Бонди, выдвигаемая на пост министра юстиции и генерального прокурора, американский инвестор и миллиардер Говард Латник, которого избранный президент выдвинул на пост министра торговли, и Дуглас Бергам, губернатор штата Северная Дакота, претендующий на пост министра внутренних дел.

До этого сообщалось, что стоимость званого ужина Трампа в Национальной галерее США перед его инаугурацией превысила $200 млн. Воскресный ужин Трампа при свечах стал самым дорогим подобным мероприятием в мире.

20 января 2025 года Трамп возвращается в Белый дом. 47-й президент США вовсю готовится к новому, второму сроку. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

Ранее папа Римский направил Трампу письмо по случаю его инаугурации.