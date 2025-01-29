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Посол Канады ответила на вопрос об экстрадиции ветерана СС Хунки

Посол Тейлор: Россия не обладает юрисдикцией по делу о ветеране СС Хунки
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CBS News

Россия не обладает юрисдикцией по делу о ветеране СС Ярославе Хунки (Гунько), поэтому в Канаде проигнорировали запрос Москвы об экстрадиции. Об этом заявила канадский посол в Москве Сара Тейлор в интервью телеканалу RTVI.

«Опять же, рассматривая это дело лишь в первом приближении, поскольку Россия не обладает юрисдикцией в нем, оно не кажется нам особо ценным для рассмотрения», — добавила она.

Тем не менее, если Польша сделает запрос об экстрадиции Хунки, Канада его непременно рассмотрит, предполагает Тейлор.

В прошлом году Министерство юстиции Канады отказалось комментировать запрос российской прокуратуры на экстрадицию 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунки.

Известно, что 98-летний украинец служил в рядах дивизии, отметившейся военными преступлениями, и сражался против Красной армии. В 2023 году в канадском парламенте прошли его чествования в присутствии президента Украины и премьера Канады.

Ранее политолог объяснил, почему Канада хочет вывести из тени живущих у себя нацистов.

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