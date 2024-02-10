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Власти Канады отказались комментировать запрос РФ на экстрадицию Хунки

Минюст Канады не будет комментировать запрос на экстрадицию нациста Хунки

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CBC

Министерство юстиции Канады отказалось комментировать запрос российской прокуратуры на экстрадицию 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что обращение является конфиденциальным до решения суда.

«Запросы на экстрадицию считаются конфиденциальными межгосударственными сообщениями, поэтому мы не можем комментировать существование запроса на экстрадицию», — пояснил представитель пресс-службы Иен Маклауд.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал упоминание российским президентом Владимиром Путиным в интервью журналисту Такеру Карлсону приглашение в канадский парламент украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки) элементом российской пропаганды.

По словам Трюдо, Канада поддерживает Украину не только из-за дружественных связей, но и потому, что правила, система законов и Устав ООН защищают всех, а не только украинцев. Он подчеркнул, что Канада будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее в Госдуме предложили разблокировать все соцсети, чтобы свое мнение мог донести не только Путин.

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