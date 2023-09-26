Почему Ярослав Хунка спокойно дожил до 98 лет в Канаде после службы в Ваффен СС

Глава польского минобразования Пшемыслав Чарнек призвал изучить возможность экстрадиции бывшего бойца дивизии Ваффен СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько). Он предложил изучить, находится ли Хунка в розыске за военные преступления. Известно, что 98-летний украинец служил в рядах дивизии, отметившейся военными преступлениями, и сражался против Красной армии. Накануне в канадском парламенте прошли его чествования в присутствии президента Украины и премьера Канады. Почему 98-летний эсэсовец не оказался за решеткой – в материале «Газеты.Ru».

Возможность экстрадиции бывшего солдата Ваффен СС Ярослава Хунки (Гунько) предложил рассмотреть министр образования Польши Пшемыслав Чарнек. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник направил письмо директору Института национальной памяти Каролю Навроцкому.

«Я обращаюсь к господину директору с просьбой срочно изучить документы, находится ли Ярослав Хунка в розыске за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения», — говорится в материале.

Министр подчеркнул, что если признаки таких преступлений найдут, то это будет основанием для требования Польши к Канаде экстрадировать Хунку.

Приглашение 98-летнего украинского ветерана войск СС в парламент Канады на встречу с делегацией президента Украины Владимира Зеленского осудили и в ООН. Представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что чествование пособников нацистов недопустимо.

«Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привел. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны», — сообщил Дюжаррик журналистам.

Посол Польши в Оттаве Витольд Дзельский в свою очередь заявил, что в отношении Ярослава Хунки нужно предъявить уголовное обвинение за службу в рядах войск СС.

МИД Российской Федерации в свою очередь заявил, что присутствие Хунки в парламенте Канады «как нельзя лучше характеризует режим премьера Джастина Трюдо», который «взял на вооружение оголтелую русофобию».

Москва не намерена наблюдать как «канадские либералы заигрывают с нацизмом» и «предпримет шаги». Посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщил, что направил ноту протеста.

Кроме того, в парламенте Канады призвали уйти в отставку спикера Энтони Роту, пригласившего Хунку.

«Это непростительная ошибка, которая ставит под удар всю палату. К сожалению, я считаю, что было потеряно священное доверие», — заявил лидер фракции Новой демократической партии Питер Джулиан.

Глава Консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что ответственность лежит и на Джастине Трюдо.

«Канадцы устали от премьер-министра, который никогда не берет ответственность за то, что происходит под его руководством», — подчеркнул политик.

Партия «Квебекский блок» запросила встречу со спикером Палаты общин для обсуждения инцидента на фоне «беспрецедентного кризиса доверия к парламенту».

Ранее спикер палаты общин Энтони Рота принес извинения за приглашение в парламент Канады 98-летнего ветерана дивизии Ваффен СС «Галичина» Ярослава Хунки. Хунка был встречен овацией канадских депутатов, а украинский президент Владимир Зеленский салютовал ветерану войск СС поднятым вверх кулаком.

Кто такой Ярослав Гунько

Журналист Маккензи Грей в эфире Global News заявил, что Ярослав Хунка (Гунько) много рассказывал о своем прошлом – например, как в июле 1941 года он «радостно приветствовал немцев».

Хунка также публиковал свои фотографии 1943 года, когда он проходил обучение после поступления на службу в ряды дивизии «Галичина» в Мюнхене.

«Нет никаких сомнений в том, что он связан с этим нацистским подразделением», — подчеркнул Грей.

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в свою очередь назвал Гунько «идейным гражданином» в своем Telegram-канале – и привел его слова про большевиков как «зверей в человеческом облике с красной звездой на лбу».

Мединский указал на военные преступления солдат дивизии СС «Галичина» — например, сожжение заживо сотен поляков в Гуте.

Ярослав Гунько родился в Урмане (тогда – территория Польши), в 1943 году добровольно вступил в 14-ю гренадерскую дивизию Ваффен СС (1-ю Галицкую), она же — «Галичина». Проходил обучение в Мюнхене и Нойхаммере. В 1944 году воевал против Красной Армии. В открытых источниках данных о его личной причастности к военным преступлениям нет.

После Второй Мировой войны украинские эсэсовцы из дивизии «Галичина» сдались англичанам. Благодаря вмешательству Ватикана, «добрых католиков и антикоммунистов» не выдали Советскому Союзу (в отличие от русских казаков и солдат войск СС других народностей).

На Нюрнбергском трибунале было решено, что ответственность за военные преступления нацистов несут «все лица, которые были официально приняты в члены СС, включая членов Общей СС, Ваффен (войск) СС, соединений СС «Мертвая голова» и членов любого рода полицейских служб, которые были членами СС». Однако через 40 лет Канадская комиссия по военным преступникам признала отсутствие коллективной ответственности за военные преступления дивизии «Галичина» в целом.

После конца Второй мировой Хунка обосновался в Великобритании, а спустя пару лет эмигрировал с женой-англичанкой в Канаду. Впоследствии ветеран войск СС стал инспектором авиационной компании De Havilland.

Хунка активно ведет блог о деятельности украинских формирований в годы Второй Мировой войны. В одном из постов он сравнивал украинских коллаборационистов с евреями, которые были вынуждены скитаться годами до образования Израиля. Он также давал интервью телеканалу CTV News после начала СВО на Украине: «Разрушения просто невероятны, но на их восстановление потребуются годы и годы... Но украинцы победят, и благослови Господь Украину, и я молюсь за это».