Путин на встрече с главой Дагестана поручил ему помогать участникам СВО

Путин поручил главе Дагестана помогать участникам СВО и не забывать о них

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым поручил ему помогать участникам СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Президент отметил, что глава республики должен лично контролировать оказание помощи участникам СВО и не забывать о них.

Глава Дагестана, в свою очередь, заявил, что в Дагестане построят реабилитационный центр для бойцов СВО, передает его слова РИА Новости.

«Планируем сделать от 200 до 300 койко-мест. Хорошее место выбрали, на территории, прилегающей к строящемуся военному госпиталю Каспийской флотилии», — прокомментировал Меликов.

Он добавил, что центр построят за счет внебюджетных источников, договоренность с которыми уже достигнута.

В конце 2024 года Путин высоко оценил помощь Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), участникам СВО и их семьям. Он добавил, что члены совета помогают жителям территорий, которые находятся под обстрелами, а также делают многое для обеспечения солдат на передовой.

Также президент подчеркнул важность работы СПЧ по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также по информированию об этом мирового сообщества.

Ранее в России начала работать платформа для помощи участникам СВО и их близким.