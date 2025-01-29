Стубб отказался считать случайными повреждения кабелей в Балтийском море

Повреждения кабелей в Балтийском море не могут быть просто совпадением или случайностью. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает агентство STT.

«Довольно трудно определить факторы, повлекшие повреждение кабелей в Балтийском море, но наша отправная точка в том, что отключения, наблюдаемые в последние месяцы, не могут быть совпадением», — сказал глава государства.

В декабре прошлого года в Балтийском море финская пограничная служба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector.

22 января Стубб заявил, что расследование инцидента с повреждением подводных кабелей на дне Балтийского моря в конце 2024 года продолжается. В то же время президент Финляндии отметил, что подобные диверсии не отвечают ничьим интересам, включая Россию.

Ранее в Эстонии предложили взимать плату за проход по Балтийскому морю.