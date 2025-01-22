Стубб считает, что диверсии в Балтийском море не могут отвечать интересам РФ

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что диверсии на дне Балтики не отвечают ничьим интересам, включая Россию. В интервью телеканалу Bloomberg TV он прокомментировал расследование ситуации с обрывом кабелей в Балтийском море.

По его словам, Балтийское море маленькое и повреждение критической инфраструктуры, такой как подводные кабели, а также экологическая катастрофа, не в интересах «ни России, ни кого-либо еще».

26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может, и связал это происшествие с «теневым флотом» России.

Ранее в России назвали провокацией НАТО историю с поврежденным кабелем на Балтике.