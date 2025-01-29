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Пушков указал на скептический настрой Запада к Украине

Сенатор Пушков указал на скептический настрой западных СМИ к Украине
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале обратил внимание на скептический настрой западных СМИ по конфликту на Украине.

По его словам, британское издание The Spectator в своем материале под названием «Почему Путин чувствует себя более уверенно» отразило «общий скептический настрой» западных средств массовой информации касательно перспектив конфликта на Украине.

В статье отмечается, что президент России Владимир Путин пойдет на переговоры по решению конфликта на Украине с полной уверенностью в победе российской армии.

По данным издания, в настоящий момент Вооруженные силы России стремительно продолжают наступление и берут под контроль один населенный пункт за другим. В январе российским войскам удалось освободить 20 населенных пунктов и остановиться всего в 5 километрах от Днепропетровской области. В свою очередь силы украинской армии продолжают слабеть, в том числе из-за нехватки бойцов.

Ранее Зеленскому дали совет по конфликту на Украине и членству в НАТО.

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