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Зеленскому дали совет по конфликту на Украине и членству в НАТО

NI: Зеленскому нужно быть реалистом по конфликту на Украине и членству в НАТО
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Kevin Lamarque/Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует быть реалистом в вопросе завершения конфликта с Россией и намерений НАТО. Об этом пишет издание The National Interest.

По мнению авторов, конфликт должен закончиться, и Зеленскому нужно быть реалистом. Североатлантический альянс не готов к принятию Украины, и гражданам страны нужно смириться, что вступление в военный блок станет «долгосрочной мечтой».

Издание указывает, что у России гораздо больше материальных ресурсов и людей, в то время как на Украине их недостаточно. В связи с этим Зеленский должен отказаться от притязаний на Донбасс и заключить перемирие, говорится в тексте.

До этого бывший министр финансов Украины заявил, что Россия якобы ведет «необъявленную войну» с Западом, и неспособность союзников Киева признать это делает их поражение «лишь вопросом времени». Он утверждает, что Москва «все больше подчеркивает», что не видит никаких предпосылок для прекращения огня, и продолжает наращивать производство оружия. Такое развитие событий якобы демонстрирует планы России «по дестабилизации и захвату Запада».

Ранее Путин раскрыл, чего будет добиваться Россия на переговорах с Украиной.

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