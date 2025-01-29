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Политолог предрек тяжелые времена украинским СМИ, лишившимся западных денег

Политолог Скачко: украинские СМИ без западных грантов могут разориться
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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские СМИ из-за прекращения западного финансирования ждет борьба за выживание на фоне массовых сокращений и урезания бюджетов. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко. Он допустил, что все медиагруппы в стране перейдут на ограниченное довольствие из одного источника.

«Какой это будет источник? Теоретически это действующая власть и финансово-промышленные группы, поддерживающие Зеленского. Однако они и сами в немалой степени сидят на западных грантах. Так что в результате мы увидим очень урезанную версию прежнего украинского медиарынка», — сказал Скачко.

Он также отметил, что большая часть украинских СМИ — это пропагандисты и агитаторы. При этом, по его словам, будущие владельцы этих медиаресурсов могут посчитать, что они не справились с задачей по превращению Украины в «анти-Россию», поэтому купят далеко не всех.

Накануне стало известно, что украинские средства массовой информации стали искать новых спонсоров на фоне отказа в финансировании из Соединенных Штатов — речь идет как о прямых грантах от Государственного департамента США, так и о частных.

До этого британская газета Financial Times сообщила, что некоторые организации в Киеве, которые получают финансирование из Соединенных Штатов (по контракту и техническому заданию USAID), получили распоряжения о прекращении работы.

Ранее в Киеве признали, что Запад финансировал почти все СМИ на Украине.

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