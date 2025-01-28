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Украинские СМИ жалуются на прекращение финансирования из США

СМИ Украины стали искать новых спонсоров на фоне отказа в финансировании из США
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Николай Лазаренко/РИА Новости

Украинские средства массовой информации стали искать новых спонсоров на фоне отказа в финансировании из Соединенных Штатов — речь идет как о прямых грантах от Государственного департамента США, так и о частных грантах. Об этом сообщает украинское издание «Страна», которое цитирует другие издание.

«Агентство (USAID) покрывало значительную часть и нашей деятельности. Поэтому сейчас роль донатов от зрителей меняется – с альтернативного источника на один из ключевых. Что будет через 90 дней нам неизвестно, однако знаем одно — сейчас самое время выяснить, действительно ли наша работа нужна украинскому обществу», — пишет издание Bihus,info.

Со схожими сообщениями к своим читателям и зрителям обратились также телеканал Hromadske, издания «Украинская правда» и «Детектор медиа» — все они запросили у читателей донаты.

До этого британская газета Financial Times сообщила, что некоторые организации в Киеве, которые получают финансирование из Соединенных Штатов (по контракту и техническому заданию USAID), получили распоряжения о прекращении работы.

Ранее эксперт объяснил, почему работа американской разведки на Украине будет приостановлена.

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