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Финансируемые США организации в Киеве получили распоряжения о прекращении работы

FT: финансируемые США организации в Киеве получили сигналы о прекращении работы
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Некоторые организации в Киеве, которые получают финансирование из Соединенных Штатов, получили распоряжения о прекращении работы. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«К субботнему вечеру в Киеве некоторые организации начали получать распоряжения о прекращении работы», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает FT, в одном из таких распоряжений, которым неназванная организация поделилась с газетой, ей предписывалось «немедленно прекратить работу по контракту/техническому заданию USAID/Украина».

Financial Times также до этого писала, что Соединенные Штаты продолжают поставлять Киеву вооружение на фоне приостановки государственным департаментом США программ помощи зарубежным странам.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации. Не исключено, что поддержки лишится и Украина, хотя в Киеве уже поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что все договоренности с Вашингтоном в силе.

Ранее эксперт объяснил, почему работа американской разведки на Украине будет приостановлена.

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