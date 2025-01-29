Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог рассказал, как США пытаются свергнуть Фицо

Политолог Перенджиев: США пытаются свергнуть премьера Фицо с помощью Украины
close
IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Соединенные Штаты пытаются сместить Роберта Фицо с поста премьер-министра Словакии, используя для этого газовый конфликт между Братиславой и Украиной. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Мы все думаем, что это Украина самостоятельно действует. А здесь именно США руками Украины душат власть самого Фицо. Сначала были беспорядки, антиправительственные выступления, теперь они идут другим путем. Это так называемый экономический терроризм: перекрыть газ Словакии и вызвать протестные настроения против правительства», — сказал Перенджиев.

Эксперт напомнил о покушении на Фицо и антиправительственных протестах. По его словам, теперь Фицо пытаются свергнуть с помощью перекрытия газа. Перенджиев допустил, что если Фицо покинет пост премьер-министра, то Украина возобновит транзит газа в республику.

15 января оппозиция в Словакии официально потребовала вынести вопрос о доверии кабмину Фицо на голосование. Депутаты утверждали, что премьер «тащит Словакию куда-то в Москву», а также виноват в проблемах с экономикой и здравоохранением в республике.

Глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявлял, что страна находится на перепутье, а Фицо готовит почву для выхода страны из Евросоюза. Кроме того, оппозиция в Словакии обвинила противников санкций против РФ в государственной измене.

Ранее парламенту Словакии вновь не хватило депутатов для голосования о доверии Фицо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами