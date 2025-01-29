Политолог рассказал, как США пытаются свергнуть Фицо

Соединенные Штаты пытаются сместить Роберта Фицо с поста премьер-министра Словакии, используя для этого газовый конфликт между Братиславой и Украиной. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Мы все думаем, что это Украина самостоятельно действует. А здесь именно США руками Украины душат власть самого Фицо. Сначала были беспорядки, антиправительственные выступления, теперь они идут другим путем. Это так называемый экономический терроризм: перекрыть газ Словакии и вызвать протестные настроения против правительства», — сказал Перенджиев.

Эксперт напомнил о покушении на Фицо и антиправительственных протестах. По его словам, теперь Фицо пытаются свергнуть с помощью перекрытия газа. Перенджиев допустил, что если Фицо покинет пост премьер-министра, то Украина возобновит транзит газа в республику.

15 января оппозиция в Словакии официально потребовала вынести вопрос о доверии кабмину Фицо на голосование. Депутаты утверждали, что премьер «тащит Словакию куда-то в Москву», а также виноват в проблемах с экономикой и здравоохранением в республике.

Глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявлял, что страна находится на перепутье, а Фицо готовит почву для выхода страны из Евросоюза. Кроме того, оппозиция в Словакии обвинила противников санкций против РФ в государственной измене.

Ранее парламенту Словакии вновь не хватило депутатов для голосования о доверии Фицо.