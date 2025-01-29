Пашинян созвал заседание Совета безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности», — говорится в сообщении.

Во встрече также приняли участие президент Армении Ваагн Хачатурян и глава парламента Ален Симонян.

Накануне Пашинян заявил, что Армения внесет изменения в стратегию национальной безопасности республики.

До этого премьер Армении заявил в интервью «Арменпресс», что Ереван направил Баку предложения по двум несогласованным пунктам проекта мирного соглашения. По словам политика, в январе 2025 года состоится очередная встреча армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения до сих пор не сообщала о своих планах выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).