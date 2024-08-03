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В Оренбурге задержали бывшего министра природных ресурсов

Orenday: задержан бывший министр природных ресурсов Оренбуржья Самбурский

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Следственные органы УФСБ России по Оренбургской области задержали экс-главу министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александра Самбурского. Об этом сообщило издание Orenday.

Чиновника подозревают в коррупционном преступлении по статье «Взятка в особо крупном размере». По информации издания, Самбурский находится в изоляторе временного содержания.

4 августа Ленинский районный суд Оренбурга должен избрать меру пресечения бывшему министру.

До этого заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признал вину по делу о получении взятки в размере 18,7 млн рублей.

1 августа сотрудники Следственного комитета задержали бывшего советника мэра Сочи и двух его подельников, которых подозревают в получении взяток за предоставление мест на кладбище.

31 июля Центральный районный суд города Хабаровска арестовал заместителя правительства Хабаровского края Евгения Никонова на два месяца.

Ранее в России захотели отбирать имущество у жен и детей коррупционеров.

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