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Бывшего министра природы Оренбуржья арестовали по обвинению в коррупции

Суд арестовал экс-министра природы Оренбургской области Самбурского до 1 октября

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Телеграм-канал «Александр Самбурский»

Ленинский районный суд Оренбурга избрал бывшему министру природных ресурсов Оренбургской области Александру Самбурскому меру пресечения в виде помещения в СИЗО до 1 октября. Об этом сообщает телеканал UTV.

Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Заседание суда по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме.

Бывший министр природных ресурсов Оренбуржья Самбурский был задержан 3 августа.

Александр Самбурский был лишен министерского поста  1 июля 2024 года по инициативе губернатора области Дениса Паслера «в связи с низким темпом решения задач, поставленных перед министерством».

29 мая президент России Владимир Путин пожелал успехов Денису Паслеру, собравшемуся баллотироваться на новый срок. Путин добавил, что Паслеру предстоит улучшить уровень и качество жизни людей в Оренбуржье, а также сделать экономику региона более устойчивой.

Ранее губернатор Паслер пообещал выделить деньги на проект новой дамбы в Орске.

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