В Кремле назвали важный этап в налаживании отношений с новыми властями Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что переговоры с властями Сирии были важным этапом в налаживании контактов между двумя странами.

«Необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы и занимаемся и будем заниматься дальше», — отметил Песков.

До этого заместитель руководителя МИД РФ Михаил Богданов говорил, что вопрос о соглашении об управлении портом в сирийском Тартусе, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ России, чисто технический, стороны проведут консультации по этой ситуации.

28 января межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Богданов подчеркнул, что на встрече присутствовали представители ряда компаний, которые все объяснили сирийскому руководству и выразили готовность продолжать сотрудничество на базе договоренностей.

Ранее в Кремле оценили информацию о решении Сирии разорвать контракт с РФ по аренде Тартуса.