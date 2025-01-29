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В Кремле назвали важный этап в налаживании отношений с новыми властями Сирии

Песков назвал важным этапом прошедшие в Сирии переговоры
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что переговоры с властями Сирии были важным этапом в налаживании контактов между двумя странами.

«Необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы и занимаемся и будем заниматься дальше», — отметил Песков.

До этого заместитель руководителя МИД РФ Михаил Богданов говорил, что вопрос о соглашении об управлении портом в сирийском Тартусе, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ России, чисто технический, стороны проведут консультации по этой ситуации.

28 января межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Богданов подчеркнул, что на встрече присутствовали представители ряда компаний, которые все объяснили сирийскому руководству и выразили готовность продолжать сотрудничество на базе договоренностей.

Ранее в Кремле оценили информацию о решении Сирии разорвать контракт с РФ по аренде Тартуса.

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