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В Госдуме пригрозили Байдену электрическим стулом

Володин: Байдену грозит электрический стул за обсуждение покушения на Путина
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывшему президенту США Джо Байдену и экс-госсекретарю Штатов Энтони Блинкену может грозить электрический стул за возможное участие в обсуждении покушения на российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Это преступление. Пускай докажут, что это страна демократии. Пускай Байден отправляется вместе с Блинкеном на электрический стул, вот тогда весь мир увидит — это демократия. А если замолчат, заволокитят, ну тогда рот не открывайте и не учите никого», — сказал спикер.

Накануне американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась устранить Путина, указав на активную роль в этом Энтони Блинкена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют слова журналиста, так как он не привел никаких доказательств.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Соединенные Штаты ответят за возможную подготовку покушения на президента России. По его словам, в ситуации должен разбираться Следственный комитет России с возможным привлечением международных организаций.

Ранее в Госдуме заверили, что США ответят за возможную подготовку покушения на Путина.

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