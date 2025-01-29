Падение Красноармейска (украинское название — Покровск) приведет к политическому кризису в Киеве и устранению Владимира Зеленского. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«В течение нескольких недель, когда начнутся бои за Покровск, и особенно, когда он падет, тогда разразится политический кризис в Киеве, который окончательно сметет Зеленского прочь», — отметил аналитик.

Меркурис добавил, что помимо тяжелого положения украинской армии в зоне боевых действий, есть и недавнее заявление главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), в котором он предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры.

Эксперт указал, что все вышеизложенное, а также если Зеленский «продолжит упорствовать и выступать главным препятствием для переговоров», приведет к политическому кризису в Киеве.

Незадолго до этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал, что Зеленскому крайне опасно участвовать в президентских выборах, поэтому он будет «врать и тянуть с началом переговоров» по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва направит своих представителей на переговоры, если Киев действительно готов к их проведению. При этом украинскую сторону может представлять кто угодно, обладающий легитимностью, подчеркнул российский лидер.

Ранее Зеленский рассказал, как Украина «сражалась в одиночку» в 2022 году.