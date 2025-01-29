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Зеленский рассказал, как Украина «сражалась в одиночку» в 2022 году

Зеленский: Украина после начала СВО сражалась одна из-за нерешительности США
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Kevin Lamarque/Reuters

США и ЕС сделали недостаточно для помощи Украине в 2022 году до начала специальной военной операции (СВО), Киев «сражался в одиночку». Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Украина еще до начала СВО в 2022 году просила США принять превентивные меры против России. Однако, отметил украинский лидер, администрация бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена ответила отказом, сославшись на то, что такие меры могут быть приняты только в случае эскалации конфликта.

Зеленский добавил, что в этой связи и лидеры стран Евросоюза также не решились на превентивные меры против Москвы.

«Мы сражались в одиночку», — подытожил украинский президент.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти с наслаждением «хомячат» зарубежную финансовую помощь. По мнению президента, именно спонсоры киевского режима должны заставить Зеленского отменить запрет о переговорах. Путин заявил, что глава Украины не спешит выполнять указания своих спонсоров. Поэтому заставить его делать что-либо должны те, кто платит ему деньги.

Ранее в Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Трампом.

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