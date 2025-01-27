Мобилизация на Украине среди людей старше 25 лет не является достаточной для удовлетворения потребностей фронта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Il Foglio.

«Мобилизация осуществляется в соответствии с законодательством. В данный момент призываются граждане старше 25 лет. Процесс идет, и количество мобилизованных в этой возрастной категории достаточно велико. У них есть ротации и отпуска, но, безусловно, этого недостаточно», — заявил он.

Говоря о ротациях на фронте, Зеленский признал наличие запроса со стороны военнослужащих, однако подчеркнул, что в условиях военного положения Украина использует все доступные ресурсы.

«Если завтра, к примеру, половина армии решит вернуться домой, то это означало бы, что нам следовало сдаться в первый же день», — добавил он.

В этом интервью Зеленский также отметил, что Украине не следовало отдавать ядерное оружие. Президент Украины выразил мнение, что стране не следовало отказываться от своего ядерного арсенала, ссылаясь на Будапештский меморандум, который, по его словам, не был соблюден ни Россией, ни Западом.

Ранее соцопрос показал, что большая часть украинцев хотела бы переговоров и остановки конфликта.