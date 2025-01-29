Американист объяснил, как следует понимать слова Карлсона о покушении на Путина

Политолог Дудаков: не стоит понимать буквально заявления о покушении на Путина

Не стоит буквально воспринимать заявление журналиста Такера Карлсона о планах команды экс-президента США Джо Байдена устранить российского лидера Владимира Путина, поскольку эта риторика направлена на внутриполитическую борьбу. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Это укладывается в тезисы команды Трампа, в которую входит Такер Карлсон. Цель риторики состоит в том, чтобы убедить всех, что Байден едва не довел ситуацию до третьей мировой войны и ядерного столкновения с Россией. И теперь Трамп пытается как бы отвести весь мир от этого обрыва, в который планета может рухнуть», — сказал Дудаков.

Он добавил, что республиканцы столь громкими заявлениями пытаются объяснить, почему они не могут в короткие сроки решить накопившиеся проблемы.

28 января Карлсон в беседе с журналистом Мэттом Таибби заявил, что администрация Байдена стремилась устранить президента России. По его словам, одним из активных сторонников такого подхода был бывший госсекретарь Энтони Блинкен. При этом никаких доказательств приведено не было.

Ранее в Кремле назвали бездоказательными слова Карлсона о покушении на Путина.