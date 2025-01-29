В США увеличили квоту по числу задержаний нелегальных мигрантов

NYP: администрация Трампа потребовала задерживать по 1800 мигрантов в день

Администрация президента США Дональда Трампа увеличила квоту по числу задержаний находящихся в стране нелегальных мигрантов до 1800 в день. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP), сославшись на источники.

По информации журналистов, после инаугурации нового главы государства американские правоохранители провели более 4,5 тыс. задержаний нелегальных мигрантов. Также полицейские организовали рейды в ряде крупных городов США, включая Нью-Йорк и Чикаго.

Несмотря на это, Белый дом потребовал ускорить проведение операции по борьбе с нелегальными мигрантами.

«Администрация <...> требует от Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) проводить не менее 1800 задержаний в день», — говорится в материале.

Трамп официально вступил в должность главы государства 20 января 2025 года. В тот же день он выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне, пообещав «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны.

23 января новый президент США сообщил о развертывании войск на границе ради «отражения вторжения».

Ранее мэров четырех американских городов вызвали в конгресс США из-за мигрантов.