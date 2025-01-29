Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США увеличили квоту по числу задержаний нелегальных мигрантов

NYP: администрация Трампа потребовала задерживать по 1800 мигрантов в день
close
Idris Solomon/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа увеличила квоту по числу задержаний находящихся в стране нелегальных мигрантов до 1800 в день. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP), сославшись на источники.

По информации журналистов, после инаугурации нового главы государства американские правоохранители провели более 4,5 тыс. задержаний нелегальных мигрантов. Также полицейские организовали рейды в ряде крупных городов США, включая Нью-Йорк и Чикаго.

Несмотря на это, Белый дом потребовал ускорить проведение операции по борьбе с нелегальными мигрантами.

«Администрация <...> требует от Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) проводить не менее 1800 задержаний в день», — говорится в материале.

Трамп официально вступил в должность главы государства 20 января 2025 года. В тот же день он выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне, пообещав «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны.

23 января новый президент США сообщил о развертывании войск на границе ради «отражения вторжения».

Ранее мэров четырех американских городов вызвали в конгресс США из-за мигрантов.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами