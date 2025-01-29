Стало известно о планах ЕС по новым санкциям против российской нефти

Европейский союз (ЕС) в рамках новых санкций рассматривает возможность введения запрета на временное хранение российской нефти на территории блока. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, ЕС также рассматривает возможность введения ограничений на операции с большим числом портов и аэропортов России.

27 января министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе договорились о продлении широкомасштабных санкций в отношении Российской Федерации, введенных в связи с конфликтом на Украине.

28 января Еврокомиссия (ЕК) одобрила введение пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из России и Белоруссии. Согласно заявлению ЕК, затронутая новыми тарифами продукция составляет 15% сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году, которые еще не были обложены повышенными пошлинами. После утверждения новых пошлин Европарламентом и Евросоветом сельскохозяйственный импорт из России будет полностью облагаться тарифами Европейского союза.

Ранее ЕС решил полностью отказаться от импорта одного российского товара.