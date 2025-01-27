Евросоюз продлит санкции против России

Министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе договорились о продлении широкомасштабных санкций в отношении Российской Федерации, введенных в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

«Министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции против России», — говорится в сообщении.

Подробностей не приводится.

Перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ее радует тот факт, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Россию с целью побудить ее заключить сделку по Украине.

При этом уже известно, что Венгрия наложит вето на продление санкций. Представители 27 других стран ЕС намерены убедить Будапешт отменить это вето, представив удовлетворительные заявления по энергетической безопасности.

Ранее Путин оценил вероятность того, что Трамп введет санкции против России.