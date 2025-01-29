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ЕС решил полностью отказаться от импорта одного российского товара

Bloomberg: в ЕС захотели ввести поэтапный запрет на импорт алюминия из России
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Алексей Майшев/РИА Новости

Чиновники Европейского союза предложили в рамках 16-го пакета санкций ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение осведомленного источника.

Как пишет агентство, в соответствии с задумкой, мера позволит европейским покупателям закупать алюминий у России в течение года по системе квот, прежде чем в силу вступит полный запрет.

Также, по словам собеседника издания, в ЕС хотят отключить от системы переводов SWIFT еще около 15 российских банков. Кроме того, в планах содружества введение рестрикций против более чем 70 судов теневого флота — так на Западе называют суда, которые перевозят российскую нефть, несмотря на ограничительные меры.

В середине января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет ЕС на поставки алюминия из России может привести к дестабилизации мирового рынка. Представитель Кремля тогда предположил, что в Евросоюзе уже активно обсуждают этот вопрос.

Ранее политолог рассказал, когда российский газ вернется в Европу.

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