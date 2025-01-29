В СФ выступили за ответственность СМИ за «вторжение в информпространство» РФ

СМИ и социальные сети, независимо от их юрисдикции, должны нести ответственность за «вторжение в российское информационное пространство». Об этом говорится в докладе комиссии Совета Федерации, передает ТАСС.

«Участие в антироссийских информационных атаках в период избирательных кампаний должно рассматриваться как посягательство на электоральный суверенитет России», — говорится в документе.

В СФ подчеркнули, что привлечение участников попыток вмешательства к строгой административной и уголовной ответственности «является важной задачей».

Кроме того, в докладе отмечается, что комиссия Совфеда фиксирует активную подготовку западных стран к организации попыток вмешательства в выборы в Государственную думу в 2026 году. По данным СФ, попытки вмешательства в выборы осуществлялись при поддержке иноагентов.

Также в СФ заявили, что зарубежные спецслужбы через неправительственные организации (НПО) пытаются использовать национальный и религиозный факторы для дестабилизации политической ситуации в России.

Накануне в Генпрокуратуре заявили, что в России была признана нежелательной деятельность 205 иностранных и международных организаций.

Ранее движение бодипозитива призвали признать нежелательным в России.