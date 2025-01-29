В Совфеде фиксируют подготовку Запада к вмешательству в выборы в Госдуму

Комиссия СФ: фиксируется подготовка Запада к вмешательству в выборы в Госдуму

Комиссия Совета Федерации фиксирует активную подготовку западных стран к организации попыток вмешательства в выборы в Государственную думу в 2026 году. Об этом говорится в докладе комиссии, передает ТАСС.

«США и их сателлиты уже производили тестовые попытки вмешательства в российские выборы в 2024 году», — говорится в сообщении.

В Совфеде отметили, что попытки вмешательства в выборы осуществлялись при поддержке иноагентов.

Кроме того, в СФ подчеркнули, что страны НАТО предлагают россиянам гранты для проектов против РФ. Сенаторы отмечают, что зарубежные страны пытаются собрать персональные данные потенциальных кандидатов на вербовку.

Также в СФ заявили, что зарубежные спецслужбы через неправительственные организации (НПО) пытаются использовать национальный и религиозный факторы для дестабилизации политической ситуации в России.

Накануне в Генпрокуратуре заявили, что в России была признана нежелательной деятельность 205 иностранных и международных организаций.

Ранее движение бодипозитива призвали признать нежелательным в России.