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В России предложили Трампу отдать Байдена под суд

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: Трампу следует отдать Байдена под суд
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Kevin Lamarque/Reuters

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал заявление американского журналиста Такера Карлсона о планах команды экс-президента США Джо Байдена устранить российского лидера Владимира Путина. По мнению бизнесмена, нынешнему хозяину Белого дома Дональду Трампу следует отдать бывшее руководство страны под суд.

«Либо он (Трамп. — «Газета.Ru») покроет преступление Блинкена и Байдена, и тогда мы вправе считать США террористическим государством. Либо он устроит процесс над преступниками, на котором, я уверен, много еще чего всплывет из саги о коррумпированном нечестивом союзе семейки Байден с украинским режимом», — сказал Малофеев.

Он добавил, что эскалация противостояния США с Россией замысливалась предыдущей администрацией именно для того, чтобы замести следы своего «бизнеса на крови».

28 января Карлсон в беседе с журналистом Мэттом Таибби заявил, что администрация Байдена стремилась устранить президента России. По его словам, одним из активных сторонников такого подхода был бывший госсекретарь Энтони Блинкен. При этом никаких доказательств приведено не было.

Ранее Володин призвал расследовать возможное покушение на Путина.

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