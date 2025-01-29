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Володин призвал расследовать возможное покушение на Путина

Спикер Госдумы Володин: покушение на Путина могло бы стать путем к ядерной войне
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал расследовать заявления американского телеведущего Такера Карлсона о том, что администрация бывшего президента США Джо Байдена готовила покушение на президента РФ Владимира Путина. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале Володина.

По мнению Володина, в пользу виновности Джо Байдена и бывшего главы Госдепа США Энтони Блинкена в организации несостоявшегося покушения на Путина говорит то, что за сутки после заявления Карлсона они не выступили с опровержениями этих обвинений.

«Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы РФ также назвал Путина несомненным преимуществом России и призвал сограждан сплотиться вокруг президента.

До этого Такер Карлсон заявил о попытке администрации Байдена «убить» Владимира Путина. Карлсон при этом не привел никаких доказательств или деталей своих слов.

Ранее сообщалось, что Такер Карлсон станет ведущим своего шоу на российском телевидении.

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